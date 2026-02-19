Desde as primeiras horas desta quinta-feira (19), diversos clientes do banco Itaú se manifestaram através das redes sociais para reclamar sobre dificuldades para realizar pagamentos via Pix por meio do aplicativo da instituição.

De acordo com as publicações, ao tentar utilizar a ferramenta, mensagens de erro apareciam na tela, alertando sobre as dificuldades para concluir as transações. Contudo, a resposta do banco sobre o ocorrido não demorou a surgir.

Em publicações de clientes em que foi mencionado na plataforma X (antigo Twitter), o perfil oficial do Itaú confirmou já estar ciente da falha, e ainda destacou que o “time responsável” pelo Pix já estaria realizando os ajustes necessários para resolver o problema.

Olá! Já estamos cientes dessa falha no pix e o time responsável está cuidando de tudo para realizar os ajustes necessários quanto antes, tá? Se tiver qualquer outra dúvida, estamos por aqui. — Itaú (@itau) February 19, 2026

Já em nota encaminhada ao portal g1 após uma solicitação por mais esclarecimentos, o banco informou ter identificado uma “instabilidade pontual” que, por sua vez, teria impactado apenas uma parcela de seus mais de 100 milhões de clientes.

O Itaú ainda aproveitou o comunicado para pedir desculpas pelo ocorrido e destacou que segue trabalhando para garantir que a normalização das operações ocorra no menor prazo possível.

Itaú orienta que operações via Pix não sejam refeitas

Além de alertar sobre a instabilidade da ferramenta, a mensagem de erro que vem sendo exibida pelo aplicativo do Itaú também está orientando que os clientes não tentem refazer a operação enquanto o problema persistir.

Ainda mais considerando que, nas redes sociais, alguns clientes alegaram que os valores encaminhados via Pix chegaram a ser debitados de sua conta, mas não foram depositados na conta de destino por conta do erro.

Desta forma, a melhor alternativa no momento é aguardar até que o Itaú confirme que a situação foi normalizada, pois desta forma, será possível evitar problemas como o mencionado anteriormente e ainda garantir que as transações dependentes do Pix sejam concluídas com sucesso.