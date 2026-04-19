Desde o ano passado, o processo de emissão da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) tem recebido uma série de modificações que reduziram significativamente seus custos e burocracia, ampliando a acessibilidade ao documento.

E é importante ressaltar que o cenário ainda não é definitivo, uma vez que o governo federal segue avaliando propostas relacionadas à CNH que podem promover mudanças significativas nas regras de emissão.

Inclusive, segundo informações divulgadas pelo portal TV Foco, uma nova alteração deve entrar em vigor a partir de julho, quando as unidades do Departamento Estadual de Trânsito (Detran) passarão a ampliar a obrigatoriedade do exame toxicológico.

A decisão está relacionada ao entendimento da Lei 15.153/2025, que determina que, a partir do dia 1º de julho de 2026, o órgão de trânsito começará a exigir um exame de larga janela (90 dias) para primeira habilitação (categorias A e B) e renovações.

O exame toxicológico detecta a presença de substâncias psicoativas em cabelos, pelos ou unhas. Vale lembrar que a não realização do teste ou a obtenção de resultado positivo impedem a emissão ou renovação da CNH, já que ambas as situações configuram infrações gravíssimas.

Exame permanece obrigatório para demais categorias da CNH

Realizado em laboratórios credenciados pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), o exame toxicológico também serve como uma medida para aumentar a segurança no trânsito, tendo como foco central a redução no número de acidentes causados por motoristas sob efeito de substâncias psicoativas.

E é relevante lembrar que ele já integra as exigências para emissão da CNH há alguns anos, uma vez que motoristas de caminhão, ônibus, micro-ônibus e veículos pesados (categorias C, D e E) são submetidos ao teste há mais de uma década.

Todavia, a medida agora busca se tornar ainda mais eficaz, pois ao estender a exigência de condução em condições psicológicas adequadas também aos motoristas iniciantes, o objetivo de tornar o trânsito mais seguro passa a ser acatado por um público ainda maior.