A Companhia Paranaense de Energia (Copel) programou para esta quarta-feira (29) uma série de desligamentos temporários em Curitiba. Ao todo, 387 consumidores serão impactados em diferentes pontos da cidade. As interrupções fazem parte de um cronograma de manutenção e melhorias na rede elétrica, com o objetivo de aumentar a segurança e a qualidade do fornecimento.

De acordo com a concessionária, essas paradas são essenciais para a execução de obras e substituição de equipamentos. Durante o período de desligamento, os técnicos realizam ajustes, ampliações e inspeções preventivas que ajudam a reduzir falhas e quedas inesperadas de energia.

Orientação aos consumidores

A Copel recomenda que os moradores desliguem a chave geral e retirem os aparelhos elétricos das tomadas antes do início das manutenções. Essa medida evita possíveis danos quando o serviço for restabelecido.

Além disso, a empresa reforça que, em caso de condições climáticas adversas ou imprevistos técnicos, os horários podem sofrer alterações. Os consumidores podem acompanhar atualizações pelo site ou aplicativo da Copel.

Bairros afetados

Entre os locais que terão o fornecimento interrompido estão Capão da Imbuia, Santo Inácio e Augusta. No Capão da Imbuia, o desligamento ocorre entre 9h15 e 13h15, afetando parte da Rua Del Leopoldo Belczak. Já no bairro Santo Inácio, a interrupção será das 10h às 16h, abrangendo trechos das ruas Anna Gbur Barcik e Tobias de Macedo Júnior.

Na região da Colônia Augusta, o serviço será suspenso entre 9h e 15h30 em trechos da Estrada da Colônia Augusta e da Rua Ângelo Marqueto. A Copel destaca que o desligamento é temporário e necessário para garantir a eficiência da rede elétrica na capital.

