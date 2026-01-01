O último sorteio da Mega-Sena de 2025 aconteceu no dia 20 de dezembro, quando o concurso 2954 foi realizado e nenhum apostador acertou as seis dezenas, levando ao acúmulo do prêmio para a tradicional Mega da Virada. Os números extraídos nesse concurso foram 01, 09, 37, 39, 42 e 44. Por não haver ganhadores na faixa principal, o prêmio acumulou e impulsionou a expectativa para um valor histórico no fim do ano.

Esse acúmulo fez com que a estimativa oficial do prêmio para a Mega da Virada 2025 alcançasse um valor recorde, superior a R$ 1 bilhão, muito acima do tradicional patamar já visto em edições anteriores.

Resultado esperado e adiamento do sorteio da Mega da Virada

O sorteio especial da Mega da Virada 2025, tradicionalmente realizado no dia 31 de dezembro, foi inicialmente programado para ocorrer às 22h (horário de Brasília). No entanto, devido ao movimento de apostas sem precedentes, que provocou uma sobrecarga nos sistemas da Caixa Econômica Federal, a instituição anunciou o adiamento da realização do concurso 2955 para a manhã do dia 1º de janeiro de 2026, às 10h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Segundo a Caixa, o volume de transações registradas chegou a níveis inéditos: cerca de 120 mil transações por segundo nos canais digitais e mais de 4,7 mil por segundo nas casas lotéricas, forçando ajustes operacionais para garantir a segurança e a correta validação de todas as apostas.

Com isso, o tão aguardado resultado da Mega da Virada 2025 — que dará sequência ao calendário das loterias — ficará para a manhã do dia 1º de janeiro de 2026, transformando o sorteio em um dos eventos mais singulares da história das Loterias Caixa.

Prêmio histórico e expectativas

Confirmado pela instituição financeira, o prêmio para esta edição foi fixado em aproximadamente R$ 1,09 bilhão, tornando-se oficialmente o maior já oferecido na história das loterias brasileiras até hoje.

Por se tratar de um concurso especial, o prêmio não acumula: caso ninguém acerte as seis dezenas sorteadas no novo horário, o valor principal será redistribuído entre os acertadores da quina ou, se necessário, entre os acertadores da quadra.

A expectativa dos apostadores continua alta, agora “suspensa” até o início de 2026, quando finalmente serão conhecidos os números sorteados desta edição extraordinária.

