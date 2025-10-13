Uma proposta do Ministério dos Transportes está gerando grande repercussão entre os futuros motoristas brasileiros. O governo estuda eliminar a obrigatoriedade das aulas em autoescolas para quem deseja tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), permitindo que o processo seja mais flexível e acessível.

A medida levanta dúvidas e expectativas — afinal, será que isso significa que não será mais preciso fazer prova para conseguir a habilitação? A resposta é não. Mesmo com a mudança em discussão, as provas teórica e prática continuarão obrigatórias para todos os candidatos à CNH.

O que o Ministério dos Transportes propõe é que o cidadão possa escolher onde e como se preparar para esses exames, sem a necessidade de frequentar uma autoescola. Assim, quem preferir estudar por conta própria — com materiais online, aulas particulares ou simuladores — poderá fazê-lo, reduzindo custos e burocracias no processo de habilitação.

A proposta ainda está em fase de análise e deve passar por consultas públicas antes de ser implementada. Caso seja aprovada, representará uma das maiores mudanças na formação de condutores no Brasil, ampliando a liberdade do candidato, mas mantendo as exigências para garantir a segurança no trânsito.

