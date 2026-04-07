A expectativa ainda é grande para ver Neymar na lista final de Carlo Ancelotti para a Copa do Mundo, mas os sinais recentes já indicam um cenário complicado. Enquanto aguardava uma possível convocação, o camisa 10 ficou fora até mesmo da delegação do Santos na estreia da Copa Sul-Americana, permanecendo no CT Rei Pelé para atividades físicas específicas.

A ausência na partida não foi por acaso. O jogador seguiu um planejamento especial definido pela comissão técnica, priorizando a recuperação física após um período de desgaste e procedimentos médicos. Durante esse tempo, Neymar treinou em dois períodos, focando em força, velocidade e resistência, com o objetivo de suportar a sequência intensa de jogos.

Sem Neymar, o Santos mede forças com o Deportivo Cuenca nesta quarta-feira, às 19h (de Brasília), no estádio Alejandro Serrano Aguilar, em Cuenca, no Equador. O Peixe, tricampeão da Copa Libertadores da América, busca seu primeiro título na Sul-Americana.

Ainda sonhando com a Copa do Mundo, Neymar soma apenas seis jogos disputados em 2026, com três gols marcados e três assistências distribuídas. No último fim de semana, o craque ficou de fora na derrota por 3 a 1 para o Flamengo graças a uma suspensão. A tendência é que ele retorne ao time no duelo contra o Atlético-MG, no sábado, pelo Brasileirão.

Plano especial do Santos tenta garantir sequência

O Santos traçou um planejamento detalhado para contar com Neymar em praticamente todos os compromissos antes da Copa do Mundo. A ideia da comissão técnica é utilizar o atacante em 13 dos 14 jogos previstos no período, preservando-o apenas em situações específicas, como a estreia na Copa Sul-Americana.

A estratégia envolve controle rigoroso de carga física, evitando desgaste excessivo e reduzindo o risco de novas lesões. Com um calendário intenso entre Brasileirão, Copa do Brasil e Sul-Americana, o clube aposta em um equilíbrio entre minutos em campo e recuperação, tentando manter Neymar em ritmo competitivo até o momento decisivo da convocação.