O concurso público do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal (CBMDF) passou por mudanças importantes em seu cronograma. A principal delas é a prorrogação do prazo de inscrições, além do reagendamento das provas objetivas e discursivas. O certame oferece 356 vagas com remunerações que podem ultrapassar R$ 15 mil.

Vagas e cargos disponíveis

As oportunidades estão distribuídas entre diferentes especialidades. Há vagas para Soldado (nas áreas Operacional, Condutor/Operador de Viaturas e Músico), Oficial Combatente, Oficial de Saúde (Médico e Cirurgião-Dentista) e Oficial Complementar. O concurso é organizado pelo Idecan, responsável por todo o processo seletivo.

Inscrições abertas até 21 de outubro

Os candidatos terão mais tempo para garantir a participação. O prazo, que antes se encerraria no dia 13 de outubro, foi ampliado até 21 de outubro. As inscrições devem ser realizadas exclusivamente no site da banca organizadora (Idecan).

O pagamento da taxa pode ser feito até 22 de outubro, com valores que variam conforme o cargo: R$ 140 para Soldado (Operacional, Condutor ou Músico), Oficial Cirurgião-Dentista e Oficial Complementar; e R$ 215 para o cargo de Oficial Combatente.

Provas remarcadas para fim de novembro e início de dezembro

As datas das provas também foram alteradas. Antes previstas para o fim de novembro, agora acontecerão entre os dias 29 de novembro e 7 de dezembro de 2025. Confira o novo cronograma:

Soldado Músico: 29 de novembro (tarde)

Soldado Operacional e Oficiais Complementares e de Saúde: 30 de novembro (manhã e tarde)

Soldado Condutor/Operador de Viaturas: 6 de dezembro (tarde)

Oficial Combatente: 7 de dezembro (tarde)

O edital referente ao cargo de Soldado Técnico em Enfermagem segue suspenso temporariamente. Todos os detalhes e atualizações podem ser consultados no portal do Idecan.