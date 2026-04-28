O confronto entre Cruzeiro e Boca Juniors pela Libertadores acontece nesta terça-feira (28) às 21h30 (de Brasília). Para quem não estará no estádio, a transmissão será feita ao vivo para os assinantes da Disney+. O palco da partida será o tradicional Mineirão, que deve receber um número grande de torcedores.

O Cruzeiro entra em campo pressionado por um resultado positivo, tentando retomar confiança após uma derrota recente da competição. Enquanto o time brasileiro busca recuperação, o Boca Juniors chega embalado, mantendo uma campanha sólida até aqui e demonstrando segurança.

Retrospecto e expectativa

Historicamente, o confronto entre os clubes costuma ser equilibrado, com leves vantagens alternadas ao longo dos anos. No entanto, quando joga no Mineirão, o Cruzeiro já mostrou força diante do adversário argentino.