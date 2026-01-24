No Brasil, alguns cursos de Medicina estão entre os mais caros do ensino superior, chegando a valores que impressionam até os estudantes mais preparados financeiramente. Com mensalidades que podem ultrapassar R$ 15 mil, investir em um ano de graduação em algumas instituições privadas equivale ao preço de um carro de luxo.

O alto custo das mensalidades de Medicina se concentra principalmente em faculdades privadas de grande renome ou localizadas em capitais e regiões metropolitanas com elevado poder aquisitivo. Em alguns casos, o valor de um semestre pode superar R$ 90 mil, tornando o investimento anual comparável a bens de alto valor, como veículos de luxo ou imóveis de tamanho médio.

Além das mensalidades, os estudantes ainda enfrentam despesas com livros, materiais de laboratório, estágios, transporte e alimentação, o que eleva ainda mais o custo total do curso. Por isso, muitos jovens e suas famílias recorrem a financiamentos estudantis, bolsas parciais ou programas de crédito como o Fies para conseguir arcar com os gastos e garantir a sua formação.

Aqui estão algumas das faculdades de Medicina com as mensalidades mais altas do Brasil, mostrando como o custo da graduação pode equivaler ao preço de um carro de luxo por ano de estudo:

Universidade do Grande Rio (Unigranrio) – Barra da Tijuca (RJ): cerca de R$ 15.777,76 por mês, a mensalidade mais alta do país em 2025.

Centro Universitário de Jaguariúna (UNIFAJ) – Jaguariúna (SP): em torno de R$ 14.634,67 por mês.

UNIVAG – Centro Universitário de Várzea Grande (MT) – aproximadamente R$ 13.960 mensais.

Centro Universitário Euro-Americano (Unieuro) – Brasília (DF): cerca de R$ 13.880 por mês.

Faculdade São Leopoldo Mandic – Campinas e Araras (SP): cerca de R$ 13.878 mensais.

Centro Universitário Ingá (UNINGÁ) – Maringá (PR): em torno de R$ 13.811,03 por mês.

Universidade São Francisco (USF) – Bragança Paulista (SP): cerca de R$ 13.762,56 mensais.