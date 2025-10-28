O ex-jogador Daniel Alves voltou a aparecer em público, desta vez em um cenário inesperado. O ex-lateral participou de um culto evangélico na cidade de Girona, a cerca de 100 quilômetros de Barcelona, onde discursou diante de fiéis e compartilhou sua recente aproximação com a fé. As informações são do UOL.

Imagens registradas por membros da Igreja Evangélica Elim Pentecostal e divulgadas por veículos espanhóis nesta segunda-feira mostram Alves pregando no púlpito e relatando ter feito “um pacto com Deus”. Durante o encontro, o ex-atleta falou sobre a importância da espiritualidade e disse ter encontrado um novo propósito.

“É preciso levar as coisas de Deus a sério. Eu sou prova disso. Fiz um pacto com Ele”, declarou. Em outro trecho, completou: “No meio da tempestade, sempre há um mensageiro de Deus. Esse mensageiro me levou à igreja e me mostrou o caminho.”

Transformação e religiosidade

Desde que deixou a prisão, Daniel Alves vem adotando um discurso mais voltado à fé. Nas redes sociais, tem publicado mensagens com conteúdo religioso, e sua biografia no Instagram agora o define como “Discípulo de Cristo Jesús”.

A aparição marca o início de um novo momento para o ex-jogador, que tenta reconstruir a imagem pública após um processo judicial de grande repercussão.

Fim de um longo processo judicial

Alves havia sido condenado em fevereiro de 2024 a quatro anos e meio de prisão pelo crime de agressão sexual, além de multa e restrições de contato com a vítima. Em março de 2025, no entanto, o Tribunal Superior de Justiça da Catalunha (TSJC) anulou a sentença, apontando falta de provas e contradições no depoimento da denunciante.

Com a decisão, o ex-lateral foi liberado de todas as medidas cautelares e tem buscado se reaproximar da vida pública, agora com um discurso centrado na fé e na espiritualidade.