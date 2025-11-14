Adquirir um carro é um passo importante na vida de muitos brasileiros. Além de representar liberdade e autonomia, o veículo próprio facilita o deslocamento diário, seja para o trabalho, estudos ou momentos de lazer.
No entanto, diante dos altos custos dos modelos zero quilômetro, o mercado de usados se torna a principal alternativa para quem busca mobilidade sem comprometer tanto o orçamento.
O problema é que nem sempre essa escolha vem livre de surpresas desagradáveis e, nesses casos, o consumidor tem direitos que nem sempre são amplamente conhecidos.
Defeito no carro usado obriga concessionária a devolver seu dinheiro em 30 dias
Quando um carro usado apresenta defeito após a compra, é comum que o comprador sinta-se desamparado. Mas o Código de Defesa do Consumidor (CDC) garante proteção legal mesmo nesse tipo de situação.
A legislação estabelece que, ao ser informada formalmente sobre um problema no veículo, a concessionária tem um prazo máximo de 30 dias para realizar o conserto definitivo.
Caso esse reparo não seja feito dentro desse período, o consumidor pode exigir a devolução integral do valor pago, devidamente corrigido, sem prejuízo de eventuais indenizações por danos causados.
Esse direito não depende de uma lista específica de defeitos. O que importa é que o problema seja real e não tenha sido solucionado dentro do prazo legal.
Além disso, em situações em que o defeito coloca em risco a segurança do veículo, como falhas nos freios, direção ou motor, o consumidor pode solicitar a restituição do valor, a troca do veículo ou o abatimento proporcional do preço imediatamente, sem a necessidade de aguardar os 30 dias.
Vícios ocultos em carros usados também garantem direitos ao consumidor
Outro ponto relevante são os chamados vícios ocultos, que são falhas que só se tornam perceptíveis após algum tempo de uso. Nesses casos, o prazo de 90 dias para reclamar começa a contar a partir da data em que o defeito foi identificado, e não do momento da compra.
Isso significa que o consumidor não perde automaticamente seus direitos mesmo que o problema no veículo demore a aparecer.
Se a concessionária se recusar a cumprir a lei, o caminho é procurar os órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, ou entrar com uma ação judicial.
Em qualquer dos casos, é essencial reunir provas da reclamação, como laudos técnicos, registros de atendimento e comunicações com a empresa.
Conhecer e exigir seus direitos é o primeiro passo para garantir que a compra do seu carro não se transforme em dor de cabeça.
