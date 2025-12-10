Poucas horas antes de entrar em campo pela partida de ida das semifinais da Copa do Brasil para tentar salvar a temporada e se garantir na disputa da Copa Libertadores da América de 2026, o Corinthians terá de contornar uma pequena bomba. Isto porque, segundo informações do jornalista Thiago Salazar, o atacante Memphis Depay está de saída do clube.

Depay de saída?

Com contrato válido até julho de 2026, Depay provavelmente não terá seu vínculo renovado com o Timão. A diretoria entende que os valores atuais do contrato estão acima da realidade financeira do clube. O presidente Osmar Stabile já afirmou que não pretende renovar com o jogador, a menos que ele aceite reduzir significativamente seu salário para permanecer.

Desde que chegou ao Corinthians em setembro de 2024, quando o clube ainda era presidido por Augusto Melo, Memphis disputou 61 partidas, marcou 17 gols e deu 14 assistências. Antes de aterrisar no futebol brasileiro, o holandês de 31 anos somou boas passagens por PSV, Lyon, Barcelona e Atlético de Madrid.

Sem atuar há três semanas, Depay evoluiu em sua recuperação de uma lesão no joelho esquerdo e reforçará o Corinthians na semifinal da Copa do Brasil contra o Cruzeiro. Memphis sofreu um edema ósseo no joelho no clássico contra o São Paulo.

As semifinais da Copa do Brasil

Jogos de ida:

10/12, 21h30 – Cruzeiro x Corinthians – Mineirão/MG

11/12, 20h00 – Vasco x Fluminense – Maracanã/RJ

Jogos de volta: