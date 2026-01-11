Durante muito tempo, o município de Varginha, situado no interior mineiro, foi o palco de um dos relatos mais intrigantes da história brasileira. O suposto aparecimento de um ser de outro planeta em 1996 não apenas alimentou o debate ufológico, mas também consolidou uma narrativa que atravessou fronteiras e se tornou um símbolo cultural do país. Hoje, quase três décadas após o ocorrido, novos desdobramentos oficiais oferecem uma explicação fundamentada que altera a percepção consolidada por gerações de curiosos e pesquisadores.

Detalhes do relatório oficial

Um extenso inquérito militar, sob a guarda do Superior Tribunal Militar e composto por mais de 600 páginas, aponta que o episódio não teve qualquer relação com vida extraterrestre. A conclusão da investigação oficial é de que a figura avistada por três moradoras era, na verdade, um habitante da própria cidade que sofria de transtornos mentais. Esse homem era uma figura conhecida na região e costumava circular em posições incomuns, o que, somado à pouca luz daquela noite chuvosa, gerou uma confusão visual nas testemunhas.

O documento detalha que fatores climáticos e o temor das jovens foram determinantes para a interpretação equivocada do que viram. O processo, iniciado em 1997 para verificar se houve ocultação de informações pelo Exército, colheu depoimentos de diversos setores da sociedade, incluindo ufólogos e militares. Não foram encontradas provas de qualquer operação para o transporte ou captura de entidades biológicas não identificadas, restando apenas registros fotográficos do morador que reforçam a tese da confusão.

O legado do mito no imaginário popular

Embora a explicação racional tenha ganhado força com a abertura desses arquivos, a lenda urbana do ET de Varginha já havia criado raízes profundas. A cidade transformou-se em um polo turístico, com estátuas e arquitetura inspirada em naves espaciais, aproveitando o fenômeno para o desenvolvimento econômico local. Recentemente, o interesse pelo caso foi renovado por novas séries documentais, mas os registros do tribunal agora colocam os fatos sob uma luz mais objetiva, substituindo o mistério por uma realidade social humana, devidamente documentada e arquivada pela justiça militar brasileira.