Os proprietários de veículos que pretendem economizar no pagamento do IPVA 2026 precisam ficar atentos ao calendário. O prazo para quitar o imposto em cota única, com abatimento de 15%, termina na próxima segunda-feira, 5 de janeiro. A opção é considerada a mais vantajosa para quem consegue organizar o orçamento no início do ano e evitar despesas futuras.

Opção de parcelamento segue disponível

Quem não conseguir pagar o valor integral dentro do prazo pode optar pelo parcelamento do IPVA. De acordo com o decreto estadual, o imposto poderá ser dividido em até cinco parcelas mensais, com vencimentos programados para 30 de janeiro, 27 de fevereiro, 31 de março, 30 de abril e 29 de maio de 2026.

Há também valores mínimos estabelecidos para cada prestação. No caso das motocicletas, o valor não pode ser inferior a R$ 30 por parcela. Para carros, caminhonetes e demais veículos, o limite mínimo é de R$ 55 por mês. Essa regra evita a geração de boletos com valores muito baixos.

Como acessar os boletos de pagamento

Os documentos para pagamento à vista ou da primeira parcela começaram a ser enviados aos contribuintes pelos Correios a partir do início de dezembro de 2025. Além disso, os boletos podem ser emitidos de forma digital no site da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), o que facilita o acesso e reduz a necessidade de deslocamento.

O pagamento pode ser feito em bancos credenciados, por meio do Documento de Arrecadação Estadual, gerado no portal da Sefaz, ou ainda pela Guia Única de Arrecadação do Detran-MS, quando disponível.

Consequências do atraso no pagamento

O governo estadual alerta que o não pagamento do IPVA dentro dos prazos estabelecidos resulta na cobrança de multa e juros. Além disso, a inadimplência impede a realização de procedimentos como licenciamento anual, transferência de propriedade e regularização do veículo.

Por isso, manter o imposto em dia é essencial para evitar transtornos e garantir que o veículo possa circular de forma regular ao longo de 2026.