Quando o assunto são praias no Brasil, é impossível não se lembrar de diversos destinos situados no Nordeste. Ainda mais considerando que, em estados como Pernambuco, é possível encontrar verdadeiros paraísos naturais.

Porém, embora locais como a Praia de Boa Viagem, em Recife, e o arquipélago de Fernando de Noronha frequentemente figurem entre os itinerários mais populares do estado, o litoral sul pernambucano também passou a chamar atenção.

Afinal, além de contar com uma rede de infraestrutura turística de alto nível, a região, que passou a ser chamada de “Caribe Brasileiro”, ainda oferece uma grande diversidade de praias com visuais estonteantes.

Entre os destaques, está a cidade de São José da Coroa Grande, que fica bem próxima de Maragogi. Além de uma praia protegida por uma extensa barreira de corais, o local ainda conta com amplas piscinas naturais que se formam ao longo da faixa litorânea durante a maré baixa.

A região também abriga a paradisíaca Praia dos Carneiros, situada em Tamandaré. Ideal para famílias, o destino conta com águas calmas, uma grande fileira de coqueirais e até mesmo uma igrejinha à beira-mar, que complementa ainda mais o ambiente.

Porto de Galinhas também integra o Caribe Brasileiro

Apesar de sua extensão ser pouco conhecida, vale destacar que o “Caribe Brasileiro” também conta com alguns points famosos, sendo este o caso de Porto de Galinhas, no município de Ipojuca, a 50 quilômetros da capital.

Conhecido tanto por suas piscinas naturais quanto por suas praias paradisíacas, o local se destaca como um dos principais focos de turismo da região, recebendo uma média de 1,2 a 1,5 milhões de turistas por ano.

Agora, com a ciência de que o litoral sul de Pernambuco abriga destinos tão impressionantes quanto Porto de Galinhas, a tendência é que o número de turistas aumente ainda mais nas regiões próximas.