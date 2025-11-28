Enquanto permanecer na Superintendência da Polícia Federal (PF) em Brasília, Jair Bolsonaro ficará em uma cela de aproximadamente 12 metros quadrados (m²), recentemente reformada. O ambiente conta com paredes brancas, cama de solteiro, armários, mesa de apoio, televisão, frigobar, ar-condicionado, uma janela e banheiro privativo.

O espaço foi preparado especialmente para recebê-lo. O ex-presidente tem direito a duas horas diárias de banho de sol, com o horário ajustado conforme suas condições de saúde, já que passou recentemente por procedimentos para retirar lesões de câncer de pele. Durante esse período, ele permanece isolado, acompanhado apenas por um policial federal, com quem costuma conversar.

A superintendência costuma receber, de forma regular, outros detentos sob custódia temporária da corporação, que permanecem no local apenas por um curto período antes de serem encaminhados para unidades do sistema prisional do Distrito Federal. Entre os casos recentes está o do ex-presidente do INSS, Alessandro Stefanutto.

Desde a prisão de Bolsonaro, a PF intensificou o esquema de segurança na superintendência. O protocolo inclui vigilância contínua da sala especial onde ele está, uso de equipamento anti-drone, inspeção das refeições e equipes de prontidão para agir diante de qualquer movimentação atípica de apoiadores.

Entre as medidas adotadas está o reforço no controle de acesso ao prédio. Apenas servidores e visitantes previamente autorizados podem entrar, passando por uma checagem individual do motivo da visita e com registro do destino exato dentro da unidade. O objetivo é evitar a aproximação indevida de curiosos.

Nesse esquema de segurança, todas as visitas a Bolsonaro passam por revista eletrônica antes de entrar na área restrita. Até agora, ele recebeu a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e os filhos, o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o vereador Carlos Bolsonaro (PL).