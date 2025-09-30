A cidade de Hortolândia, em São Paulo, passou a contar oficialmente com um novo feriado municipal em homenagem à padroeira Nossa Senhora do Rosário. De acordo com o Decreto Nº 5.672, de 25 de julho de 2024, a data será celebrada anualmente em 7 de outubro.

A iniciativa tem como objetivo valorizar a relevância cultural e histórica de Nossa Senhora do Rosário para o município. Neste ano, o feriado será numa terça-feira, proporcionando um fim de semana prolongado e impactando a rotina local. Durante o feriado, serviços públicos municipais, como escolas, repartições e unidades de saúde, terão funcionamento reduzido ou estarão fechados.

Comércios e empresas privadas poderão organizar sua operação conforme suas políticas internas, mas é comum que muitos estabelecimentos também aproveitem a data para suspender atividades. Além disso, a celebração inclui eventos religiosos e culturais em homenagem à padroeira, fortalecendo a tradição e promovendo a integração da comunidade local.

Moradores e visitantes poderão aproveitar a ocasião para participar de missas, procissões e festividades promovidas pela igreja e por associações culturais da cidade. A data também representa uma oportunidade para lazer em família, passeios ao ar livre e atividades recreativas nos espaços públicos de Hortolândia, contribuindo para a valorização da cultura do município.

Principais feriados em outubro no Brasil

Feriados nacionais

12 de outubro – Nossa Senhora Aparecida / Dia das Crianças

Feriados estaduais (alguns exemplos, podem variar por estado)

15 de outubro – Dia do Professor (facultativo em escolas)

28 de outubro – Dia do Servidor Público (pode ser transferido; geralmente válido para servidores federais)

Feriados municipais (exemplos de algumas cidades)