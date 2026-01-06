Ao contrário do que acontece no Brasil e em boa parte da Europa, os trabalhadores dos Estados Unidos não contam com férias remuneradas asseguradas por legislação federal. No país, o descanso pago é tratado como um benefício opcional, oferecido — ou não — pelo empregador. Cabe às empresas decidir se concedem férias e quantos dias serão disponibilizados, o que cria um cenário bastante desigual entre setores e cargos.

Como funcionam os acordos com as empresas

Na prática, o período de descanso é definido em contratos individuais ou políticas internas. Em média, funcionários com cerca de um ano de casa costumam ter entre 10 e 15 dias de folga ao longo do ano, mas há casos em que não existe nenhum dia remunerado. Muitos empregadores adotam o modelo conhecido como PTO (Paid Time Off), que reúne em um único pacote férias, faltas por doença e dias pessoais. Até mesmo feriados nacionais não são automaticamente pagos, dependendo do acordo firmado.

Trabalhadores tiram menos férias do que poderiam

Mesmo quando têm direito a algum período de descanso, muitos americanos não utilizam todas as folgas disponíveis. Levantamentos indicam que mais da metade dos trabalhadores deixa dias de férias acumulados. Em 2018, por exemplo, foram mais de 700 milhões de dias não utilizados. A situação reflete uma cultura profissional marcada pela valorização do excesso de trabalho e pela ideia de que estar sempre disponível é sinal de comprometimento.

Pressão e medo influenciam decisões

Ambientes altamente competitivos fazem com que funcionários temam perder espaço ou oportunidades ao se ausentarem. Há relatos frequentes de trabalhadores que evitam pedir férias por receio de parecerem substituíveis. Esse clima leva, inclusive, a comportamentos extremos, como fingir doença para conseguir um dia de descanso sem julgamento dos superiores.

Férias ilimitadas nem sempre funcionam

Nos últimos anos, algumas empresas passaram a adotar políticas de férias sem limite definido. A proposta, que parece vantajosa, nem sempre resulta em mais descanso. Estudos mostram que, sem regras claras e incentivo da liderança, funcionários tendem a tirar ainda menos folgas, pressionados por metas e expectativas implícitas.

Cultura corporativa é fator decisivo

Especialistas apontam que a principal barreira não está na ausência de dias previstos em contrato, mas na cultura organizacional. Empresas que incentivam pausas e estruturam equipes para lidar com ausências criam ambientes mais saudáveis. Já modelos enxutos, com poucos profissionais acumulando funções, tornam o afastamento quase inviável.

Debate começa a ganhar espaço

Após a pandemia, o debate sobre equilíbrio entre vida pessoal e trabalho ganhou força nos Estados Unidos. Ainda assim, férias remuneradas seguem longe do centro das discussões. Para analistas de recursos humanos, mudanças reais passam por conversas mais abertas, políticas claras e pelo reconhecimento de que descanso não é privilégio, mas necessidade para a saúde e a produtividade.