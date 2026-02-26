Ao longo de suas cinco décadas de carreira, o cantor Djavan concentrou sua trajetória na música, mantendo-se distante de outras mídias, como o cinema e a televisão, salvo por algumas aparições inusitadas e participações em programas de auditório e entrevistas.

Inclusive, vale lembrar que a última vez em que ele apareceu em uma novela foi em 1974, dividindo as telas com a atriz Sandra Bréa para cantar a música “Maracatu Atômico” em Corrida do Ouro, da Globo.

Contudo, recentemente, Djavan quebrou o “jejum televisivo” depois de aceitar o convite a atriz Jeniffer Nascimento para fazer uma participação nos últimos capítulos de Êta Mundo Melhor!, também da emissora carioca, que chega ao fim no próximo mês.

De acordo com informações divulgadas pelo portal Uol, o cantor interpretará a si mesmo e será convidado pelo personagem Lourival, vivido por Sérgio Malheiros, para gravar uma música para o disco de Dita, a personagem de Jeniffer.

Em entrevista ao gshow, a atriz afirmou ter ficado extremamente empolgada com a confirmação da participação de Djavan, principalmente por considerá-lo uma referência artística.

Convite para Djavan surgiu em sonho

Ainda durante a entrevista, Jennifer revelou que decidiu instistir em convidar Djavan após sonhar que ele aceitaria. De acordo com ela, sua relação com sonhos é extremamente forte, o que a deixou confiante.

A atriz então entrou em contato com o cantor através das redes sociais e, para sua alegria, seu sonho de fato se tornou realidade. Na conversa com Djavan, ela falou sobre a importância da trama e o impacto positivo que a presença do cantor causaria.

Escrita por Walcyr Carrasco, Êta Mundo Melhor! é uma continuação direta de Êta Mundo Bom!, de 2016, e vai ao ar na programação da Globo de segunda a sábado, às 18h20. O último episódio está agendado para estrear no dia 13 de março.