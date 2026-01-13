O antigo cartão físico do CPF, por muitos anos presença garantida na carteira dos brasileiros, ficou definitivamente no passado. A mudança ocorreu com a entrada em vigor da Lei 14.534/2023, que transformou o CPF no número único de identificação civil no país e encerrou a emissão do documento em formato próprio pela Receita Federal.

CPF passa a ser identificação única no país

Com a nova legislação, o CPF deixou de ser apenas um cadastro fiscal e passou a concentrar a identificação do cidadão em serviços públicos e privados. A principal novidade é a integração do número à Carteira de Identidade Nacional (CIN), documento que substitui o antigo RG e reúne dados em um modelo padronizado em todo o território nacional.

A proposta é reduzir a burocracia e evitar divergências cadastrais, já que órgãos federais, estaduais e municipais passam a utilizar a mesma numeração. A mudança também promete mais agilidade em atendimentos e maior segurança na identificação dos cidadãos.

Documento moderno e com mais segurança

A nova Carteira de Identidade traz recursos tecnológicos que não existiam nos modelos anteriores. Entre eles estão o QR Code, que permite a verificação da autenticidade, e a versão digital integrada ao aplicativo Gov.br. Assim, o documento pode ser apresentado diretamente pelo celular em diversas situações.

Quem ainda guarda o antigo cartão azul do CPF ou versões impressas mais antigas não precisa se preocupar. O número continua válido e não sofre qualquer alteração. A diferença é que ele deixa de existir como documento separado e passa a constar automaticamente na nova identidade.

Como solicitar a nova Carteira de Identidade

Antes de tudo, é importante verificar se o seu estado já iniciou a emissão da CIN. A implementação ocorre de forma gradual e as informações costumam estar disponíveis nos sites dos institutos de identificação ou secretarias de segurança.

O atendimento, em geral, exige agendamento prévio pela internet. No dia marcado, o cidadão deve apresentar certidão de nascimento ou casamento atualizada e sem rasuras. Não é necessário levar cartão de CPF, apenas informar o número.

Durante o atendimento, são coletadas foto, impressões digitais e assinatura. O prazo de entrega varia conforme o estado, podendo levar de alguns dias a algumas semanas. Após a emissão, o documento também fica disponível na versão digital pelo Gov.br, facilitando o uso no dia a dia.