O BYD Dolphin Mini voltou a chamar atenção no mercado brasileiro após uma queda significativa de preço em abril de 2026. O modelo sofreu uma redução de até R$ 15 mil, movimento estratégico da BYD para reagir à desaceleração nas vendas e reposicionar o carro entre os elétricos mais acessíveis do país.

A decisão veio após uma queda de cerca de 12,5% nos emplacamentos na primeira quinzena do mês, acendendo o alerta dentro da montadora chinesa. Para recuperar competitividade, a marca adotou uma política agressiva de preços, mirando principalmente consumidores que buscam economia no dia a dia e baixo custo por quilômetro rodado.

Com o novo posicionamento, o Dolphin Mini passou a ser oferecido por valores próximos de R$ 103.990 em condições específicas, como para taxistas, tornando-se um dos elétricos mais baratos do Brasil. A estratégia também inclui bônus, financiamento facilitado e condições especiais para frotistas, ampliando o alcance do modelo no mercado.

Mesmo com o corte de preço, o hatch mantém um pacote competitivo, com itens como seis airbags, central multimídia moderna e boa eficiência energética. Isso reforça o custo-benefício do modelo, que segue como uma das principais portas de entrada para quem deseja migrar para um carro elétrico no país.

Estratégia agressiva para retomar liderança entre elétricos

A redução no preço não é apenas uma promoção pontual, mas parte de um plano maior da BYD para manter sua relevância em um mercado cada vez mais disputado. Com a chegada de novos concorrentes e a crescente oferta de modelos eletrificados, a marca busca garantir volume de vendas e presença nas ruas brasileiras.

Além disso, o foco em públicos estratégicos, como motoristas de aplicativo e frotas urbanas, pode transformar o Dolphin Mini em um dos carros elétricos mais populares do país. A combinação de preço mais baixo, economia operacional e tecnologia consolidada tende a impulsionar novamente o modelo nos rankings de vendas nos próximos meses.