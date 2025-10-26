A tradicional noite de Halloween será acompanhada de um espetáculo natural no céu brasileiro. A passagem das Táuridas do Sul — uma chuva de meteoros formada por fragmentos do cometa Encke — promete iluminar o firmamento com bolas de fogo visíveis a olho nu. O fenômeno, que ocorre todos os anos entre setembro e novembro, terá seu auge entre os dias 4 e 5 de novembro.

O que são as Táuridas do Sul

As Táuridas do Sul são uma das duas correntes da chuva de meteoros Táuridas, originadas quando a Terra cruza a trilha deixada pelo cometa Encke, que começou a se desintegrar há cerca de 30 mil anos.

Diferente de outras chuvas mais intensas, essa apresenta uma frequência menor — cerca de cinco meteoros por hora — mas o destaque está nas chamadas “bolas de fogo”: meteoros maiores e mais brilhantes que atravessam o céu lentamente, proporcionando um visual impressionante.

Melhor período para observação

No Brasil, o fenômeno será mais visível no fim de outubro e início de novembro, com seu pico previsto para a primeira semana do mês. A constelação de Touro é a referência para observar o espetáculo, já que é nessa direção que os meteoros parecem surgir.

Apesar disso, a Lua Cheia pode atrapalhar um pouco a visibilidade no período do pico. Para aproveitar ao máximo, o ideal é buscar locais afastados das luzes urbanas e observar o céu após a meia-noite, quando o radiante da chuva está mais alto.

Dicas para aproveitar o espetáculo

Astrônomos recomendam evitar o uso de lanternas ou celulares para permitir que os olhos se acostumem à escuridão. Levar uma cadeira ou manta e encontrar um ponto tranquilo ao ar livre pode transformar a observação em uma experiência única.

Com o céu tomado por fragmentos brilhantes do cometa Encke, o Halloween de 2025 promete ser uma noite inesquecível.



