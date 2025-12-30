Elon Musk deu mais um passo decisivo rumo a um feito inédito na história das grandes fortunas globais. No início deste mês, a SpaceX, empresa aeroespacial fundada por ele, promoveu uma oferta de recompra de ações que elevou a avaliação da companhia para cerca de US$ 800 bilhões, praticamente o dobro do valor estimado poucos meses antes. O movimento teve impacto direto no patrimônio do empresário, que detém aproximadamente 42% da empresa.

Com essa nova precificação, a riqueza de Musk cresceu de forma expressiva, alcançando um patamar sem precedentes. Estimativas indicam que seu patrimônio já supera a marca de US$ 600 bilhões, algo jamais registrado anteriormente, colocando o bilionário muito próximo do status de primeiro trilionário em dólares do planeta.

IPO no radar e ativos estratégicos

A recompra de ações ocorre em um momento em que a SpaceX avalia abrir capital, possivelmente em 2026. Caso o plano se concretize, a empresa pode atingir uma avaliação ainda mais elevada, o que tornaria Musk trilionário apenas com sua participação na companhia. Mesmo sem a abertura de capital, a fatia que ele possui na SpaceX já é considerada seu ativo mais valioso.

Além disso, Musk mantém uma participação relevante na Tesla, que continua sendo um dos pilares de sua fortuna, apesar de disputas judiciais envolvendo pacotes de remuneração vinculados ao desempenho da empresa. Ainda assim, novas estruturas de incentivos aprovadas por acionistas podem render ao executivo valores bilionários adicionais caso metas ambiciosas sejam alcançadas na próxima década.

Outros negócios e trajetória de crescimento

Outro destaque é a xAI Holdings, grupo formado a partir da fusão entre a startup de inteligência artificial xAI e a rede social X. A empresa negocia uma nova rodada de investimentos com avaliação elevada, o que também contribui para inflar o patrimônio de Musk.

A ascensão impressiona quando comparada ao passado recente. Em 2020, a fortuna do empresário era considerada modesta diante dos números atuais. Em poucos anos, ele ultrapassou sucessivas barreiras simbólicas, deixando outros grandes nomes do mercado muito atrás. Hoje, a distância que o separa do segundo colocado no ranking dos mais ricos do mundo é confortável, e novos recordes parecem apenas questão de tempo.