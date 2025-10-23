A busca por trabalhos remotos continua em alta, e novas oportunidades têm surgido em diferentes setores. Parcerias como a do TecMundo e da Remotar têm facilitado o acesso a vagas home office em empresas de todo o Brasil. As ofertas contemplam áreas como finanças, marketing, design, tecnologia e gestão de produtos — ideais para quem busca flexibilidade e qualidade de vida no trabalho.

Vagas em áreas administrativa e financeira

Profissionais da área contábil, jurídica e financeira encontram boas opções de atuação à distância. Entre as oportunidades, há cargos como analista financeiro, analista contábil, advogado nas áreas bancária e trabalhista, além de assistente administrativo e especialista em remuneração. Empresas como Contabilizei, iFood, Will Bank, Unicred e LBCA estão entre as contratantes.

Marketing, vendas e atendimento também ganham espaço

O setor de marketing digital segue aquecido. Há vagas para analistas de mídia, CRM, conteúdo e atendimento, além de funções em pré-vendas e gestão de clientes. Companhias como CoreBiz, Simples Dental, Brivia e Cartpanda buscam profissionais para fortalecer suas equipes. Estágios e posições júnior também aparecem na lista, o que amplia o acesso para novos talentos.

Design e experiência do usuário em destaque

As áreas criativas e de produto também oferecem opções atraentes. As funções incluem design gráfico, UX/UI, produção de conteúdo visual e edição de vídeo. Grandes nomes como iFood, Cora, Stone e QuintoAndar têm vagas abertas para designers de diferentes níveis, incluindo posições de liderança.

Oportunidades em tecnologia e ciência de dados

Profissionais de TI e dados continuam sendo os mais disputados. Há opções para desenvolvedores front e back-end, engenheiros de software, analistas de BI e cientistas de dados. Empresas como Stefanini, Asaas, Enjoei e Petlove estão recrutando.

As candidaturas são feitas de forma totalmente online, o que permite que interessados de qualquer região do país participem dos processos seletivos e encontrem o tão desejado “home office dos sonhos”.