Por conta de seu salário anual de cerca de US$ 400 mil (aproximadamente R$ 2,160 milhões, na cotação atual), o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, figura em uma posição de destaque entre os chefes de estado mais bem pagos do mundo, aparecendo na 4ª posição.

Mas é importante lembrar que, mensalmente, o montante corresponde a cerca de US$ 33 mil, que apesar de ainda representar uma remuneração elevada, o valor fica bem abaixo do recebido por determinadas profissões no Brasil.

Em reais, o salário de Trump ficaria em torno de R$ 180 mil, sendo este um ganho muito inferior quando comparado à remuneração do presidente do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, o desembargador Ibanez Monteiro, que de acordo com os dados do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), recebeu cerca de R$ 384.954,59 só em janeiro.

Com os descontos, Monteiro teve acesso a um valor líquido de R$ 354.558,65, que conforme divulgado pelo portal g1, está muito acima do teto constitucional do funcionalismo público brasileiro.

Apesar disso, o TJ-RN afirmou, em nota, que o salário do presidente está dentro do teto constitucional, uma vez que grande parte dos acréscimos incluídos ao valor corresponderiam a verbas eventuais, e não a pagamentos fixos.

Salário dos líderes mais bem pagos do mundo: confira a lista

Conforme mencionado anteriormente, o salário de presidente dos Estados Unidos rende à Trump a 4ª posição no ranking de líderes mundiais mais bem pagos do mundo, que também é composta pelos seguintes nomes: