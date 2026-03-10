A diferença entre os patrimônios dos empresários mais ricos do Brasil chama atenção. Enquanto o dono das lojas Havan, Luciano Hang, possui uma fortuna bilionária estimada em cerca de R$ 11,4 bilhões, o brasileiro mais rico da atualidade tem um patrimônio muito superior. O ranking divulgado pela Forbes mostra como a concentração de riqueza no topo da lista é extremamente grande.

Quem lidera o levantamento é o empresário Eduardo Saverin, cofundador do Facebook e um dos principais acionistas da controladora Meta Platforms. De acordo com a lista de bilionários brasileiros de 2025, sua fortuna é estimada em cerca de R$ 227 bilhões.

O patrimônio do empresário cresceu consideravelmente nos últimos anos, impulsionado principalmente pela valorização das ações da empresa, que tem investido fortemente em tecnologias ligadas à inteligência artificial.

Atualmente vivendo em Singapura, Saverin consolidou sua posição como o brasileiro mais rico do mundo. Mesmo longe do país onde nasceu, sua trajetória empresarial segue sendo acompanhada de perto pelo mercado financeiro e pela comunidade de tecnologia, já que ele participou da criação de uma das redes sociais mais influentes do planeta.

Logo atrás no ranking aparece Vicky Safra, viúva do banqueiro Joseph Safra. Com uma fortuna estimada em R$ 120,5 bilhões, ela ocupa a segunda posição na lista da Forbes e é considerada a mulher mais rica do Brasil. Seus investimentos e participação no Banco Safra ajudam a manter a família entre as mais poderosas do setor financeiro no país.

Os 10 brasileiros mais ricos em 2025