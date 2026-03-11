As escolhas de luxo entre os bilionários brasileiros variam bastante. Recentemente, Luciano Hang, dono da varejista Havan, chamou atenção com a aquisição de um iate de R$ 500 milhões.

Por outro lado, o empresário Eike Batista segue outro caminho. Ele sempre demonstrou fascínio por velocidade e design, colecionando carros que ultrapassam a casa dos milhões de reais. Entre suas aquisições mais emblemáticas está a McLaren SLR, que é um verdadeiro ícone entre os veículos de luxo.

Foto: BBC Brasil

Prioridades diferentes, estilos distintos

Enquanto Hang valoriza conforto e praticidade em suas viagens, seja pelo céu ou pelo mar, Batista sempre privilegiou a exclusividade das quatro rodas.

Além de colecionar carros, Batista chegou a investir em uma montadora própria nos anos 90, mostrando como uma paixão pessoal pode se entrelaçar com negócios. Já Hang, dono de uma frota de jatos e helicópteros, utiliza suas aquisições para realizar viagens pelo país, cumprindo compromissos, visitando lojas e inspecionando obras.

Cada luxo, portanto, serve para propósitos diferentes, seja ele entretenimento ou produtividade.

Luxo sob diferentes lentes

No fim, o contraste entre o iate de Hang e os carros de Batista revela que cada um escolhe como gastar de acordo com gostos próprios e estilo de vida. Um prefere navegar sobre o mar e outro acelerar sobre o asfalto, mas ambos sustentam veículos que chamam a atenção pelo poder e ostentação.