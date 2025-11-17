A circulação recente de informações sobre o suposto salário e o patrimônio de Luciano Huck reacendeu a curiosidade do público sobre os ganhos do apresentador. Os números surpreenderam muita gente e confirmam o peso que seu nome tem dentro da TV brasileira.

Ainda assim, quando colocados lado a lado com os de outro Luciano famoso, o cenário muda bastante. Luciano Hang, o empresário à frente da Havan e figura constante no noticiário econômico, reúne uma fortuna que supera com folga a de Huck.

Conhecido nacionalmente como o véio da Havan, Hang construiu uma rede de megalojas espalhadas pelo país e se consolidou entre os bilionários de maior destaque no setor de varejo.

Enquanto Luciano Huck ganha milhões, dono da Havan é 10 vezes mais rico e acumula fortuna

As informações sobre os ganhos de Huck voltaram à tona após estimativas divulgadas por jornalistas especializados em mídia. Segundo o colunista Ricardo Feltrin, o apresentador teria acumulado um patrimônio próximo de 1 bilhão de reais.

O valor não é confirmado por Huck nem pela emissora em que trabalha, mas segue sendo a referência mais citada.

O salário mensal também chama a atenção. Há estimativas de que seus vencimentos possam chegar a 4 milhões de reais, impulsionados não só pela apresentação do Domingão com Huck, mas também pela participação na receita publicitária do programa.

A mudança para o domingo ampliou seu alcance, atraiu mais anunciantes e reforçou sua posição como principal comunicador da casa.

Mesmo sem confirmação oficial, a combinação de prestígio, faturamento e estabilidade contratual sustenta a ideia de que Huck figura entre os maiores salários da televisão nacional.

Fortuna de Luciano Hang impressiona mais do que a de Huck

Apesar desses números altos, a comparação com Luciano Hang mostra outro patamar de riqueza.

Em levantamento recente da Forbes, o controlador da Havan foi listado com fortuna superior a 12 bilhões de reais. É um valor mais de dez vezes maior do que o patrimônio atribuído a Huck, ainda que também seja fruto de estimativas.

Hang construiu seu império a partir de uma loja fundada em Brusque, Santa Catarina, em 1986. Ao longo das décadas, transformou o negócio em uma potência do varejo, com milhares de funcionários e presença em todas as regiões do Brasil.

O faturamento anual chega à casa dos 18 bilhões de reais, e a expansão segue em ritmo acelerado, com planos de atingir 200 lojas até 2026.

A diferença entre os dois Lucianos ilustra o contraste entre o sucesso televisivo e a escala alcançada pelo varejo nacional. Enquanto Huck mantém posição de destaque na mídia, Hang domina um setor que movimenta cifras muito maiores.