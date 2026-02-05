Tanto o Magazine Luiza quanto a Havan estão entre as maiores redes de lojas de departamento do Brasil e concentram uma parcela expressiva das vendas do varejo físico nacional. Para quem busca uma vaga como vendedor nessas empresas, os salários costumam variar entre R$ 2 mil e R$ 3 mil. No entanto, o proprietário da Havan, Luciano Hang, decidiu adotar uma medida fora do padrão.

Por meio das redes sociais, o empresário anunciou que os seus funcionários iniciariam 2026 com um valor extra na conta. A Havan decidiu antecipar o pagamento do Programa de Participação nos Resultados (PPR). Em 2026, a varejista fundada em Brusque distribuiu cerca de R$ 90 milhões entre seus colaboradores.

O montante, equivalente a aproximadamente R$ 4 mil por funcionário, foi creditado em janeiro. Conhecido popularmente como 14º salário, o PPR foi pago com um mês de antecedência em relação ao cronograma seguido até 2025. Para marcar a iniciativa, a empresa promoveu uma série de eventos comemorativos em suas unidades.

Atualmente, a Havan possui 187 lojas espalhadas pelo país e mantém o programa de participação nos resultados desde 2007. O balanço referente a 2025 ainda não foi finalizado, mas as projeções indicavam um faturamento próximo de R$ 18 bilhões.

Diferenças nas políticas de remuneração chamam atenção no varejo

Enquanto o Magazine Luiza segue uma política salarial alinhada ao piso do setor, a decisão da Havan de antecipar o pagamento do PPR reforça estratégias distintas de valorização dos funcionários dentro do varejo brasileiro. A medida adotada por Luciano Hang ganhou destaque justamente por ir além do salário mensal, apostando em incentivos financeiros atrelados ao desempenho da empresa.

A antecipação do chamado 14º salário também funciona como ferramenta de engajamento interno e fortalecimento da cultura corporativa. Em um cenário de forte concorrência por mão de obra no varejo, iniciativas como essa podem influenciar a retenção de talentos e a percepção dos colaboradores sobre o reconhecimento e a participação nos resultados da companhia.