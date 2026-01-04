A Venezuela detém a maior reserva comprovada de petróleo do mundo, com cerca de 303 bilhões de barris. O volume supera países tradicionalmente associados à produção de energia, como Arábia Saudita e Irã, e representa aproximadamente 17% de todas as reservas conhecidas do planeta. A maior parte desse petróleo está concentrada na Faixa Petrolífera do Orinoco, uma região estratégica que abriga enormes jazidas de petróleo pesado e extrapesado, cuja exploração exige alto investimento e tecnologia específica.

Fonte: Veja – Venezuela tem maior reserva de petróleo do mundo e exporta 80% para China.

Apesar desse patrimônio energético colossal, a realidade do país contrasta com o tamanho de suas reservas. Atualmente, a Venezuela produz muito menos petróleo do que no passado. Em seu auge, o país chegou a extrair mais de 3,7 milhões de barris por dia. Hoje, a produção gira em torno de 1 milhão de barris diários, um volume modesto para quem lidera o ranking mundial de reservas.

Esse declínio está diretamente ligado a uma combinação de fatores estruturais. A má gestão da estatal PDVSA, a falta de investimentos em manutenção e modernização das refinarias, além das sanções internacionais impostas ao país, comprometeram a capacidade produtiva venezuelana. Como consequência, grandes empresas do setor energético reduziram ou abandonaram suas operações no território venezuelano.

Mesmo com produção limitada, o petróleo segue sendo o principal pilar da economia do país. Cerca de 80% das exportações de petróleo da Venezuela têm como destino a China, o que reforça a dependência econômica de um único parceiro comercial e insere o país em um contexto geopolítico sensível, marcado pela disputa de influência entre potências globais.

Enquanto diversas nações enfrentam dificuldades para garantir segurança energética, a Venezuela permanece como um paradoxo mundial. Trata-se de um país que nada em reservas de petróleo, mas encontra obstáculos políticos, econômicos e técnicos para transformar essa riqueza subterrânea em crescimento, estabilidade e desenvolvimento sustentável.