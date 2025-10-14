Dois dos maiores nomes do jornalismo brasileiro, Pedro Bial e William Bonner construíram trajetórias marcadas por credibilidade e sucesso dentro da TV Globo. Com décadas de carreira e reconhecimento nacional, os apresentadores também chamam atenção fora das telas — especialmente quando o assunto é fortuna. Ambos acumulam patrimônios milionários, mas com diferenças curiosas nas fontes de renda e estilo de vida.

Pedro Bial: o comunicador de múltiplos talentos

Com mais de 30 anos de carreira na Globo, Pedro Bial se tornou uma figura icônica. O jornalista e apresentador marcou época à frente do “Big Brother Brasil”, um dos programas mais populares do país, e hoje comanda o “Conversa com Bial”, sucesso nas madrugadas da emissora.

De acordo com informações do portal Wordsa, Bial recebe um salário mensal estimado em R$ 1,1 milhão, além de lucros com direitos autorais e outros projetos ligados à comunicação e à literatura. Com esse rendimento e uma trajetória consolidada, seu patrimônio já é avaliado em cerca de R$ 50 milhões.

O apresentador também esteve recentemente à frente do “Som Brasil”, que homenageou Milton Nascimento em seu show de despedida no estádio do Mineirão, em Belo Horizonte — mais um marco na carreira de um dos jornalistas mais respeitados do país.

William Bonner: o rosto do telejornalismo brasileiro

Editor-chefe e apresentador do “Jornal Nacional”, William Bonner é outro nome que simboliza a credibilidade do jornalismo da Globo. Segundo estimativas, seu patrimônio varia entre R$ 50 milhões e R$ 100 milhões, com um salário mensal que pode ultrapassar os R$ 2 milhões.

Além dos rendimentos televisivos, Bonner também investe em imóveis, aplicações financeiras e possui faturamento por meio de sua empresa, o que contribui para a expansão de seu patrimônio.

Dois gigantes e uma trajetória de sucesso

Embora sigam caminhos diferentes — Bial com um perfil mais voltado à entrevista e ao entretenimento, e Bonner com foco no jornalismo tradicional —, ambos representam o alto nível de profissionalismo da televisão brasileira. Entre prestígio, estabilidade e fortuna, os dois seguem no topo, tanto nas telinhas quanto nas finanças.