Por conta de seus mais de 8,5 milhões de quilômetros quadrados, o Brasil não apenas ocupa o posto de 5º maior país do mundo, como ainda ocupa grande parte da América do Sul. E vale destacar que grande parte desta extensão é ocupada por mais de 213 milhões de brasileiros.

Em contrapartida, há casos como o do Estado da Cidade do Vaticano, que embora seja reconhecido como um país independente, conta com um território extremamente limitado e uma população minúscula.

Situado dentro da cidade de Roma, na Itália, o país, que é a sede da Igreja Católica, conta com uma área de 44 hectares (equivalente a cerca de 61 campos de futebol) e apenas 764 cidadãos reconhecidos oficialmente.

Embora seja comum ver suas ruas lotadas em fotos e vídeos, é importante lembrar que o local recebe um grande número de visitantes por seu papel central na fé católica, enquanto sua população residente não é capaz de lotar nem mesmo um teatro pequeno.

Apesar disso, o Vaticano conta com todas as características de um estado soberano, incluindo sua própria bandeira, hino, selos, guarda própria, passaporte e até mesmo uma emissora de rádio.

Além do Vaticano: conheça outros países pouco populosos

Com uma população tão pequena, o Vaticano segue liderando os rankings de países menos populosos do mundo. Porém, vale lembrar que há outros territórios que, mesmo tendo mais habitantes, ainda estão muito longe dos números registrados por países maiores, como: