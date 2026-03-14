Uma polêmica envolvendo o apresentador Carlos Roberto Massa (Ratinho) e a deputada federal Erika Hilton voltou a colocar os dois nomes no centro do debate público. Além das divergências políticas, os valores ligados à vida financeira de cada um também chamaram atenção nas redes sociais. Ratinho, conhecido pelo Programa do Ratinho no SBT, possui uma trajetória de décadas na televisão brasileira e se tornou também um empresário de sucesso. Segundo estimativas divulgadas pela imprensa, sua fortuna pode chegar a cerca de R$ 1 bilhão, construída a partir de investimentos em comunicação, agropecuária, hotelaria e imóveis.

Apesar disso, declarações públicas atribuídas ao apresentador indicam um patrimônio declarado bem menor, próximo de R$ 8,8 milhões, além de diversos negócios e propriedades rurais espalhadas pelo país. Do outro lado da polêmica está a deputada Erika Hilton, eleita por Câmara dos Deputados do Brasil. Como parlamentar, ela recebe um salário mensal de aproximadamente R$ 46.366,19, valor equivalente a cerca de 30 salários mínimos, além de verbas institucionais destinadas ao exercício do mandato.

A discussão entre os dois ganhou força após declarações feitas por Ratinho em seu programa de televisão questionando a escolha de Erika Hilton para presidir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara. Na ocasião, o apresentador afirmou que ela “não é mulher, é trans”, o que gerou acusações de transfobia. Após as falas, Erika Hilton acionou o Ministério Público Federal, que pediu uma indenização de R$ 10 milhões por danos morais coletivos contra Ratinho e a emissora. O caso ainda está em análise na Justiça.

Enquanto a disputa jurídica avança, a comparação entre os valores ligados aos dois personagens também passou a circular nas redes sociais, com usuários destacando a diferença entre o salário público de uma parlamentar e o patrimônio acumulado por um dos apresentadores mais ricos da televisão brasileira.