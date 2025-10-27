No fim de setembro, a influenciadora Virgínia Fonseca, de 25 anos, e o cantor Zé Felipe, de 26, colocaram à venda a mansão em que moravam em Goiânia (GO). O imóvel, avaliado em R$ 29 milhões, está localizado no luxuoso Residencial Aldeia do Vale e ocupa uma área total de 3.300 metros quadrados, sendo pouco mais de mil metros de área construída.

O anúncio, feito pela imobiliária House & Aviation — especializada em imóveis de alto padrão — inclui toda a mobília. A casa conta com sete suítes, nove banheiros, brinquedoteca, bar, escritório e duas varandas. Também há garagem, poço semiartesiano e amplas salas de convivência. O destaque vai para a suíte master, de 144 metros quadrados, com dois banheiros, dois closets e varanda com banheira.

Depois de três anos de obras, o casal já se mudou para uma nova residência, também em Goiânia. A nova propriedade tem 7 mil metros quadrados e inclui elevador, estúdio de gravação, cinema e outros espaços de lazer e entretenimento.

Incêndio atinge casa de Vini Jr. em bairro nobre de Madri

Poucos dias depois, no início de outubro, a tranquilidade de um dos bairros mais luxuosos de Madri foi interrompida por um princípio de incêndio na casa do atacante Vini Jr., em La Moraleja. O fogo teve início na sauna do porão e foi rapidamente controlado pelos bombeiros, sem deixar feridos.

A mansão, construída em um terreno de 2.500 metros quadrados, é uma das mais imponentes da região e abriga espaços de lazer como academia, cinema, salão de festas e piscina aquecida. O jogador, que estava na Coreia do Sul com a Seleção Brasileira, não se encontrava no local no momento do incidente. As autoridades espanholas investigam a possibilidade de um curto-circuito no sistema de aquecimento.

Apesar do susto, os danos foram contidos — e a residência, conhecida por já ter recebido visitas de celebridades como Virgínia, segue sendo um dos endereços mais comentados entre os craques do Real Madrid.