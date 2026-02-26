Dois nomes de peso da dramaturgia brasileira acumulam não apenas prêmios e reconhecimento, mas também cifras milionárias ao longo de décadas de carreira. Se Wagner Moura soma um patrimônio estimado em cerca de R$ 50 milhões, Regina Casé construiu uma base financeira que, segundo projeções do mercado, varia entre R$ 30 milhões e R$ 50 milhões.

Carreira sólida e rendimentos elevados

Aniversariante desta semana, Regina Casé chega aos 72 anos com uma trajetória que atravessa teatro, cinema, televisão e programas de auditório. Nos trabalhos mais recentes em novelas do horário nobre, fontes do setor apontam que seus vencimentos mensais ficaram entre R$ 150 mil e R$ 180 mil.

Ao longo dos anos, a atriz esteve entre os salários mais altos da TV aberta. Com planejamento financeiro, investiu em imóveis e aplicações consideradas seguras, garantindo estabilidade e conforto para a família. Além da atuação, também ampliou a renda com palestras e participações em eventos corporativos pelo país.

Generosidade nos bastidores

Nos corredores da televisão, Regina é lembrada não apenas pelo talento, mas também por gestos de apoio a colegas. Um dos episódios mais conhecidos envolve o cantor Mumuzinho, que recebeu dela um empréstimo de R$ 250 mil para concluir a reforma do primeiro apartamento. O valor foi devolvido posteriormente, mas o gesto reforçou a fama de solidariedade da artista.

Imóveis e engajamento social

Discreta quanto ao estilo de vida, Regina prefere ambientes rústicos e cercados de natureza. Seu refúgio em Mangaratiba, no litoral fluminense, foi projetado pelo arquiteto Sérgio Rodrigues e reúne peças de arte popular brasileira.

Ela também participa ativamente de ações sociais. Em 2022, esteve à frente de um jantar beneficente promovido pela ONG Gerando Falcões, liderada por Edu Lyra, que arrecadou R$ 20 milhões destinados a projetos em comunidades vulneráveis.

Reconhecimento internacional

Já Wagner Moura construiu reputação dentro e fora do país. Após se destacar em produções como Tropa de Elite e alcançar projeção mundial com Narcos, o ator expandiu atuação para direção e produção, consolidando espaço em Hollywood e fortalecendo seu patrimônio ao longo dos anos.