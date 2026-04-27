Além de ter passado quase três décadas na bancada do Jornal Nacional, o jornalista William Bonner também atuou como editor-chefe do programa, o que ajudou a consolidá-lo entre os profissionais mais bem remunerados da categoria.

Por exercer essas funções em pelo menos seis dias por semana, o montante recebido por ele chegava perto de R$ 1 milhão. No entanto, com sua saída do telejornal, o posto de maior salário do JN ficou com sua antiga parceira de bancada.

Isso porque a jornalista Renata Vasconcellos, que passou a substituir Patrícia Poeta no programa em 2014, também recebe uma remuneração elevada, apontada como a mais alta do jornalismo da TV Globo atualmente.

De acordo com informações de mercado, sua remuneração atual gira em torno de R$ 400 mil por mês, sendo este um valor que supera o de outros colegas que também comandam telejornais de prestígio da emissora.

Com isso, sua remuneração ficaria atrás apenas da recebida por Poliana Abritta, sucessora de Vasconcellos no Fantástico, que segundo o portal Terra, recebe cerca de R$ 800 mil mensais.

Salário de Renata Vasconcellos é maior que o de César Tralli

Selecionado para ocupar a antiga posição de Bonner, o jornalista César Tralli, que assumia o posto de âncora do Jornal Hoje, recebeu um grande reajuste em seus vencimentos para passar a integrar o JN.

E embora o aumento tenha sido significativo em relação a seu salário original, que estava em torno de R$ 120 mil, ele ainda recebe bem menos do que Vasconcellos, havendo uma diferença relativamente expressiva entre os pagamentos.

Afinal, o reajuste para cerca de R$ 350 mil ainda o mantém aproximadamente R$ 50 mil abaixo da remuneração de Vasconcellos. E, levando em conta a trajetória da jornalista no JN, as chances de Tralli alcançá-la não são altas, sobretudo se ela vier a assumir novas funções, como fez Bonner.