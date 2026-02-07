Em e-mails profissionais, mensagens corporativas e até em comunicações formais no WhatsApp, um erro de português bastante comum pode comprometer a imagem de quem escreve: o uso incorreto da palavra “anexo”. Apesar de parecer um detalhe, deslizes gramaticais em ambientes de trabalho costumam ser interpretados como falta de atenção ou desconhecimento da norma culta.

A palavra “anexo” funciona como adjetivo e, por isso, deve concordar em gênero e número com o substantivo a que se refere. O correto é dizer “segue o documento anexo”, “seguem os arquivos anexos” ou “envio as planilhas anexas”. Expressões como “segue em anexo os documentos” estão erradas, pois o termo não pode ser usado de forma invariável.

Outro ponto importante é evitar o uso de “em anexo” como se fosse uma locução fixa. O mais adequado é empregar o termo concordando corretamente ou substituí-lo por construções como “segue anexo o relatório” ou “encaminho, em anexo, o contrato”, quando houver necessidade de clareza no texto.

No ambiente profissional, escrever corretamente vai além de uma questão linguística: é também uma forma de demonstrar cuidado, organização e profissionalismo. Atenção a pequenos detalhes, como o uso adequado da palavra “anexo”, pode fazer diferença na forma como colegas, clientes e superiores percebem sua comunicação.

Como usar “anexo” corretamente em e-mails profissionais

No dia a dia do trabalho, o mais importante é lembrar que “anexo” precisa concordar com o que está sendo enviado. Se for um arquivo, use “anexo”; se forem vários documentos, o correto é “anexos”. O mesmo vale para o feminino: “cópia anexa” ou “planilhas anexas”, por exemplo. Essa atenção evita erros comuns e deixa a mensagem mais clara e profissional.

Quando houver dúvida, uma boa alternativa é reformular a frase. Em vez de arriscar uma concordância incorreta, expressões como “encaminho os documentos” ou “segue o arquivo” ajudam a manter a comunicação objetiva e sem deslizes gramaticais, especialmente em mensagens formais ou destinadas a clientes e gestores.