No Japão, o calendário escolar é diferente do adotado no Brasil e em grande parte do Ocidente. As escolas de ensino fundamental e médio encerram o ano letivo no mês de março, marcando o fim de um ciclo acadêmico que começa sempre em abril.

Após as cerimônias de formatura e encerramento, os estudantes entram em um curto período de férias de primavera antes de retornarem às salas de aula no início do novo ano escolar. O sistema educacional japonês é organizado em três etapas principais: seis anos de ensino fundamental, três anos de ensino médio inferior e três anos de ensino médio superior.

O ano letivo é dividido em três períodos (trimestres), intercalados por pequenas pausas, incluindo férias de verão, no meio do ano, e de inverno, no fim de dezembro e início de janeiro. Ainda assim, é em março que ocorre a transição mais simbólica, com a conclusão oficial das atividades.

Abril, mês da florada das cerejeiras, representa recomeço para milhões de estudantes. É quando acontecem as cerimônias de abertura, conhecidas por sua formalidade e forte significado cultural. Novos alunos ingressam nas instituições, professores são apresentados e as turmas são reorganizadas.

O ambiente escolar japonês valoriza disciplina, coletividade e participação ativa dos estudantes, que inclusive ajudam na limpeza das próprias salas. O encerramento em março e o retorno em abril também estão alinhados ao calendário fiscal e administrativo do país, facilitando a organização das instituições públicas e privadas.

Calendário escolar acompanha tradições e reforça disciplina

A pausa entre o fim de março e o início de abril marca não apenas o encerramento de provas e avaliações, mas também um momento de transição emocional para os alunos no Japão. As cerimônias de formatura são eventos solenes, que reúnem famílias, professores e estudantes em rituais carregados de simbolismo, reforçando valores como respeito, gratidão e responsabilidade coletiva.

Quando abril chega, o novo ano letivo começa com grande expectativa, especialmente para aqueles que ingressam no primeiro ano do ensino fundamental ou mudam de ciclo escolar. A organização rígida do calendário contribui para a previsibilidade do sistema educacional japonês, considerado um dos mais estruturados do mundo.