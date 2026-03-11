Em diferentes regiões do litoral brasileiro, intervenções humanas têm sido adotadas com rapidez para enfrentar o avanço do mar. Barreiras rígidas e reforços artificiais de areia se tornaram soluções comuns para proteger áreas urbanas e turísticas.

No entanto, pesquisadores e profissionais ligados à conservação ambiental alertam que medidas desse tipo podem gerar impactos que vão além do problema que pretendem resolver.

Como barreiras artificiais afetam o litoral

De acordo com especialistas consultados pela Agência Brasil, alterações na linha costeira costumam interferir no comportamento natural das correntes e das ondas. Quando uma intervenção modifica esse equilíbrio, o efeito pode se espalhar por quilômetros, deslocando sedimentos, mudando o formato das praias e criando novos pontos de erosão. Ou seja, em vez de eliminar o risco, algumas obras acabam apenas transferindo o problema para áreas vizinhas.

Outro fator que preocupa é o histórico de ocupação em trechos do litoral. Em muitas dessas áreas, ecossistemas como dunas e vegetação costeira foram removidos para dar lugar a construções. Esses ecossistemas funcionavam como barreiras naturais contra o impacto das marés e tempestades. Sem eles, a costa perde parte de sua proteção natural.

Soluções naturais para a proteção

Diante desse cenário, especialistas defendem estratégias baseadas nos próprios processos da natureza. Restaurar e preservar essas áreas pode ser mais eficiente a longo prazo do que depender exclusivamente de estruturas artificiais. Ao contrário dessas estruturas, ecossistemas possuem capacidade de adaptação, acompanhando mudanças no nível do mar e na dinâmica do litoral.

Para os especialistas, o desafio não está apenas em responder à erosão costeira, mas em planejar o futuro com base em conhecimento científico. A preservação dos ecossistemas naturais é uma das formas mais seguras de garantir que as paisagens costeiras continuem existindo e sustentando comunidades nas próximas décadas.