Enquanto destinos como Buenos Aires e a Patagônia dominam o imaginário dos turistas, um cenário surpreendente no norte da Argentina vem ganhando destaque: as Salinas Grandes. Localizado entre as províncias de Jujuy e Salta, o lugar impressiona pela paisagem completamente branca, que mais parece um cenário de outro planeta do que um ponto turístico tradicional.

Com uma imensidão que ultrapassa centenas de quilômetros quadrados, o deserto de sal fica a mais de 3.400 metros de altitude e encanta visitantes com seu visual único. O contraste entre o chão branco e o céu azul cria um ambiente quase surreal, tornando o destino um dos mais fotografados do país.

Além da beleza, o local oferece experiências diferentes, como caminhar sobre uma crosta de sal que pode chegar a meio metro de espessura e visitar áreas onde o mineral é extraído de forma artesanal. Em determinadas épocas do ano, a chuva forma uma fina camada de água sobre o solo, criando um efeito espelhado que transforma o cenário em um espetáculo natural.

Outro ponto que chama atenção é a tranquilidade da região. Longe dos grandes centros turísticos, o destino proporciona contato direto com a natureza e com comunidades locais, sendo ideal para quem busca uma viagem mais autêntica e menos movimentada, sem abrir mão de paisagens impressionantes.

Destino surpreende turistas e ganha cada vez mais destaque

Nos últimos anos, as Salinas Grandes passaram a figurar entre os lugares mais desejados por viajantes que procuram experiências diferentes dentro da Argentina. A facilidade de acesso a partir de cidades como Purmamarca também contribui para o aumento do fluxo de visitantes.

Com uma combinação de natureza única, cultura local e cenários dignos de cinema, o destino mostra que a Argentina vai muito além dos roteiros tradicionais. Para quem quer fugir do óbvio, esse “paraíso branco” surge como uma das melhores opções para uma viagem inesquecível.