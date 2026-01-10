Quando se fala em carne macia, o imaginário costuma apontar direto para cortes mais caros e disputados. No entanto, há opções bem mais acessíveis capazes de surpreender no prato. Um exemplo é o acém, presença constante nos açougues e que, apesar de ser classificado como carne de segunda, pode render refeições tão saborosas quanto as feitas com cortes nobres.

Características que fazem a diferença

O acém é retirado da parte dianteira do boi, região bastante exigida durante a vida do animal. Por isso, apresenta fibras longas e uma quantidade considerável de colágeno. Em preparos rápidos, essa combinação pode resultar em uma carne mais firme, o que acaba afastando alguns consumidores.

Por outro lado, quando o tempo joga a favor, o resultado muda completamente. Em cozimentos prolongados, na panela de pressão ou em fogo baixo por várias horas, o colágeno se dissolve e se transforma em gelatina, garantindo maciez e suculência.

Sabor marcante em receitas clássicas

Outro ponto forte do acém é o gosto intenso. Por ser um músculo bastante ativo, ele concentra sabor de forma mais evidente. Isso faz diferença em receitas como carne de panela, ensopados, ragu, pratos desfiados e até hambúrgueres artesanais, nos quais o paladar da carne precisa se destacar.

Muitos cozinheiros defendem que, nesses preparos, o acém entrega mais personalidade do que cortes considerados nobres, que costumam ser mais magros e suaves.

Economia sem abrir mão da qualidade

O custo é mais um atrativo. Em comparação com picanha, contrafilé ou filé-mignon, o acém tem preço significativamente menor. Em um cenário de aumento no valor das carnes, essa vantagem pesa no orçamento e amplia as possibilidades no cardápio do dia a dia.

Técnica é o verdadeiro segredo

Para chefs e cozinheiros experientes, a escolha do método é determinante. Um bom tempero, paciência no preparo e respeito ao tempo de cozimento transformam o acém em uma carne macia, suculenta e cheia de sabor.

No fim das contas, o corte mostra que o rótulo de “segunda” não define o resultado. Com atenção e técnica, o acém pode surpreender e competir de igual para igual com carnes muito mais caras.