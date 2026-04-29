Para a astrologia, a posição do Sol e de outros astros no momento do nascimento pode não só moldar as características de personalidade das pessoas, mas também lhes conceder talentos naturais.

E ainda que o talento esteja presente em nativos dos mais diversos signos, o estudo milenar acredita que um deles costuma ser associado aos verdadeiros craques do futebol, sobretudo por reunir atributos como genialidade, criatividade e carisma.

Trata-se do signo de Aquário, que concede aos nativos não apenas a capacidade de ditar o ritmo do jogo, mas também de serem ousados, sempre buscando inovar em suas jogadas e, com isso, se consolidando como destaques dos times em que jogam.

Essa perspectiva ganha força devido ao fato de grandes estrelas contemporâneas do esporte, como Cristiano Ronaldo e Neymar Jr., não só são aquarianos, como ainda apresentam muitas das características que definem o suposto talento concedido pelo signo.

Além disso, verdadeiras lendas do futebol, como Romário, Carlitos Tévez, Rogério Ceni e Gerard Piqué, também são nativos do signo, o que fortalece ainda mais o argumento de que Aquário é o regente dos craques.

Outros signos de destaque no futebol

Apesar da fama atribuída a Aquário, existem outros signos que também brilham nos campos de futebol, já que contam com representantes tão importantes quanto os mencionados anteriormente. São eles:

Áries: representado por nomes como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Gabriel Jesus e Sergio Ramos, engloba jogadores conhecidos por sua impulsividade, coragem e perfil guerreiro;

representado por nomes como Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Gabriel Jesus e Sergio Ramos, engloba jogadores conhecidos por sua impulsividade, coragem e perfil guerreiro; Escorpião: representado por atletas conhecidos por serem grandes estrategistas, capazes de manter o foco sob pressão, como Pelé, Diego Maradona e Mané Garrincha;

representado por atletas conhecidos por serem grandes estrategistas, capazes de manter o foco sob pressão, como Pelé, Diego Maradona e Mané Garrincha; Sargitário: energia, velocidade e paixão descreve as características dos nativos do signo, que incluem nomes como Kylian Mbappé e Raphinha;

energia, velocidade e paixão descreve as características dos nativos do signo, que incluem nomes como Kylian Mbappé e Raphinha; Câncer: descrito como o signo de atletas intuitivos e sensíveis, alguns de seus representantes são Lionel Messi, Vini Jr., Bellingham e Rodri.