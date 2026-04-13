O mercado automobilístico figura entre os setores que iniciaram 2026 com expectativas elevadas, considerando que, apenas no primeiro trimestre, milhares de veículos foram fabricados e comercializados, resultando em recordes expressivos.

E vale destacar que, de acordo com projeções, mais de 2,5 milhões de carros podem ser emplacados no país até o final do ano, o que indica a possibilidade de o mercado permanecer aquecido por um período prolongado.

Entre os modelos mais populares, é possível observar uma ampla variedade de opções, embora as versões de entrada ainda se destaquem. De acordo com dados divulgados pela consultoria K.Lume, os 10 carros mais vendidos do Brasil no momento são:

Fiat Strada

Quantidade de vendas: 16.706 unidades

Impulsionada por sua versatilidade, durabilidade, custo-benefício e melhorias trazidas pela versão de 2026, a picape da Fiat conseguiu se manter na liderança entre os veículos mais populares do país.

Volkswagen Polo

Quantidade de vendas: 11.051 unidades

Além da conhecida força da versão de entrada, a combinação de estratégia de preços, promovida por condições comerciais e de financiamento agressivas contribuíram para que o carro da Volkswagen se mantesse em uma posição de destaque no páreo.

Chevrolet Onix

Quantidade de vendas: 10.182 unidades

Após enfrentar um 2025 desafiador, a Chevrolet conseguiu voltar para o topo do pódio por conta de todos os atributos da versão de 2026 do veículo, que chegou a ser comercializado por valores muito mais acessíveis no começo do ano.

Fiat Argo

Quantidade de vendas: 8.281 unidades

Mesmo com a produção da atual geração programada para encerrar em 2026, o modelo da Fiat conseguiu se manter em alta, tendo o custo-benefício e o preço competitivo como seus principais atributos.

Volkswagen Tera

Quantidade de vendas: 7.977 unidades

A alta demanda por SUVs de entrada certamente contribuiu para o aumento nos números de vendas do VW Tera. Contudo, o carro também ganhou bastante destaque por conta dos recursos que oferece, como um design esportivo e ferramentas tecnológicas avançadas.

Hyundai HB20

Quantidade de vendas: 7.713 unidades

Mesmo que sua reputação de mercado continue se destacando como um de seus principais atributos, fatores como condições comerciais atrativas e equipamentos também ajudaram o HB20 a registrar bons números de vendas.

Volkswagen T-Cross

Quantidade de vendas: 7.623 unidades

O lançamento de uma série especial para 2026 e a permanência de características que são amplamente valorizadas pelos consumidores figuraram como fatores importantes para impulsionar as vendas do T-Cross.

Fiat Mobi

Quantidade de vendas: 7.241 unidades

O Mobi frequentemente se mantém em alta por seu preço competitivo. Porém, questões como o retorno de sua motorização mais eficiente e seu posicionamento estratégico também colaboraram com os resultados atuais.

BYD Dolphin Mini

Quantidade de vendas: 7.053 unidades

De forma surpreendente, o carro elétrico chinês conseguiu superar diversas marcas renomadas no último mês, tendo a seu favor fatores como um preço competitivo, alto custo-benefício e tecnologia embarcada de ponta.

Hyundai Creta

Quantidade de vendas: 6.674 unidades

Alinhando tecnologia, custo-benefício e espaço interno, o SUV compacto da Hyundai conseguiu ocupar uma vaga no top 10, mesmo enfrentando críticas para sua versão destinada ao público PCD (pessoas com deficiência).