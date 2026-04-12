O mercado de carros elétricos no Brasil segue em forte crescimento, com aumento expressivo nas vendas ao longo de 2025. Entre os destaques, a marca BYD domina amplamente o ranking, mostrando a força das montadoras chinesas no país. Modelos mais acessíveis e com bom custo-benefício têm sido os grandes responsáveis por impulsionar essa nova fase da mobilidade elétrica.

Na liderança absoluta aparece o BYD Dolphin Mini, que foi o carro elétrico mais vendido do Brasil em 2025 com larga vantagem. O modelo sozinho respondeu por mais de 40% de todos os emplacamentos do segmento, consolidando-se como o principal nome entre os elétricos no país. Logo atrás vem o BYD Dolphin, que também registrou números expressivos.

Completando o top 5, aparecem modelos que combinam tecnologia e versatilidade. O BYD Yuan Pro ocupa a terceira posição, seguido pelo Volvo EX30, que representa uma opção mais premium. Fechando a lista está o GWM Ora 03, que também conquistou bom volume de vendas ao longo do ano.

Além desses, outros modelos como Geely EX2 e Chevrolet Spark também aparecem no ranking geral e mostram que a concorrência está aumentando. Ainda assim, a liderança da BYD evidencia uma tendência clara: os consumidores brasileiros estão priorizando carros elétricos acessíveis, eficientes e com boa autonomia, fatores decisivos na hora da compra.

Crescimento dos elétricos muda o mercado automotivo brasileiro

O avanço dos carros elétricos no Brasil reflete uma mudança no comportamento do consumidor, que busca alternativas mais econômicas e sustentáveis. Em 2025, foram mais de 80 mil veículos elétricos vendidos no país, um crescimento significativo em relação ao ano anterior.

Esse movimento também é impulsionado pela chegada de novas marcas e pela redução de preços, tornando os elétricos mais acessíveis. Com isso, a tendência é que o segmento continue crescendo nos próximos anos, ampliando a presença desses veículos nas ruas brasileiras e transformando o cenário automotivo nacional.