Para quem tem renda mensal de cerca de R$ 2.000, escolher um carro exige cautela e planejamento. O ideal é optar por modelos usados, com mecânica simples, baixo consumo de combustível e manutenção acessível. Evitar financiamentos longos também é fundamental, já que parcelas altas podem comprometer grande parte do orçamento.

Entre as melhores opções está o Fiat Uno Mille, conhecido por ser um dos carros mais baratos de manter no país. Outro destaque é o Chevrolet Celta, que oferece mecânica simples e peças com preços bastante acessíveis. Esses modelos são ideais para quem busca economia no dia a dia.

O Volkswagen Gol G3 e Volkswagen Gol G4 também aparecem como boas escolhas, graças à robustez e facilidade de encontrar peças em qualquer região. Já o Chevrolet Classic e o Fiat Palio Fire são conhecidos pela boa economia de combustível e manutenção simples.

Outra alternativa interessante é o Ford Ka (modelos mais antigos), que combina baixo consumo com custo reduzido de manutenção. No geral, esses veículos atendem bem quem precisa de um carro confiável sem comprometer demais a renda mensal.

Escolha consciente evita dívidas e garante economia no dia a dia

Antes de comprar, é importante considerar não apenas o preço do carro, mas também gastos como combustível, seguro, manutenção e documentação. Mesmo veículos baratos podem se tornar um problema financeiro se não houver planejamento.

Por isso, especialistas recomendam priorizar carros já quitados, evitar parcelas longas e sempre manter uma reserva para imprevistos. Dessa forma, é possível ter um veículo próprio sem comprometer o orçamento e mantendo a saúde financeira em dia.