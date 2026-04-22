Depois de se destacar no segmento de carros particulares, a fabricante chinesa BYD agora está prestes a revolucionar o transporte público por conta de sua mais nova máquina, que promete aliviar o trânsito de uma das capitais mais movimentadas do país.

Isso porque os monotrilhos desenvolvidos pela empresa, que circularão na Linha 17-Ouro do Metrô de São Paulo, finalmente iniciaram suas atividades, facilitando o deslocamento entre o Aeroporto de Congonhas e a Estação Morumbi.

Equipados com baterias semelhantes às de carros elétricos, os trens funcionam de forma híbrida, podendo operar tanto conectados à rede elétrica quanto com a energia armazenada.

Isso significa que, mesmo diante de problemas de energia, o veículo ainda pode continuar circulando, contando com 8 km de autonomia no total. Além disso, o monotrilho também impressiona por sua capacidade de operar com alto volume.

Afinal, mesmo ainda estando em fases iniciais, o transporte da BYD já apresenta potencial para atender cerca de 100 mil passageiros por dia, abrigando-os confortavelmente em seus cinco vagões.

Sem trilhos, nem operador: entenda o funcionamento do monotrilho da BYD

Apesar do nome, o monotrilho é bastante diferente dos metrôs e trens convencionais, pois ao invés de contar com rodas de aço, ele funciona com pneus de borracha que se agarram a uma viga de concreto e facilitam a realização de curvas e produzem menos ruído.

O veículo desenvolvido pela BYD também dispensa a presença de operador a bordo, uma vez que é controlado remotamente por profissionais a partir de uma sala do Centro de Operações, de onde monitoram toda a rota através de diversos televisores.

No momento, há apenas dois trens em circulação. Contudo, vale destacar que a operação contará com 14 trens no total, que ficarão responsáveis por realizar a seguinte rota (via CNN Brasil):

Morumbi (conexão com a Linha 9 – Esmeralda);

Chucri Zaidan;

Vila Cordeiro;

Campo Belo (conexão com a Linha 5 – Lilás);

Vereador José Diniz;

Brooklin Paulista;

Aeroporto de Congonhas;

Washington Luís (previsão de abertura em junho).