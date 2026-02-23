No último domingo (22), a cidade de Nova York, nos Estados Unidos, foi atingida por fortes nevascas, que por sua vez, superou índices históricos, resultando em acúmulos de neve de até 70 cm em algumas regiões.

Por conta disso, o prefeito Zohran Mamdani anunciou, por meio de uma coletiva de imprensa, de que a cidade entraria em uma espécie de “quarentena” por conta de um toque de recolher temporário que durou até as 12h desta segunda-feira (23).

No comunicado, Mamdani orientou que os mais de oito milhões de habitantes evitassem “viagens não essenciais”, e afirmou que a medida adotada consistiria no “fechamento de ruas, estradas e pontes da cidade ao tráfego geral”.

Vale destacar que até mesmo veículos de grande porte, como caminhões, tiveram sua circulação suspensa em razão do toque de recolher. Todavia, deslocamentos considerados urgentes permaneceram autorizados, apesar dos riscos envolvidos.

Efeitos do toque de recolher ainda devem se prolongar

Embora a medida adotada pela prefeitura de Nova York tenha sido temporária, é importante ressaltar que os efeitos do toque de recolher ainda devem se prolongar nesta segunda, afetando o funcionamento de escolas e faculdades.

Além disso, ainda não foi confirmado se o tráfego aéreo será devidamente restabelecido. Estima-se que mais de 3 mil voos acabaram sendo cancelados só o domingo, uma vez que os aeroportos de Nova York figuraram entre os mais afetados.

Para amenizar os impactos causados pelo fenômeno, Mamdani afirmou que a cidade mobilizará recursos para apoiar quem precisar de abrigo, garantindo assim uma chance de recuperação para pessoas que sofreram perdas.

Nova York não foi a única cidade afetada

Apesar de ter instaurado o toque de recolher, Nova York não foi a única cidade que sofreu impactos com a nevasca, uma vez que o fenômeno também deixou grande parte da costa nordeste em estado de alerta.

Conforme divulgado pelo portal g1, em locais como Nova Jersey e Boston, também foram adotadas estratégias para enfrentar a crise meteorológica, incluindo a liberação de recursos e acionamento de alertas.