A realização da Copa do Mundo de 2026 já começa a movimentar o setor de turismo internacional. Um dos efeitos mais esperados é o aumento expressivo da presença de brasileiros nos Estados Unidos, que sediarão o torneio ao lado do Canadá e do México. A combinação entre futebol, estrutura turística consolidada e destinos já populares entre os brasileiros cria o cenário ideal para uma verdadeira “invasão verde e amarela”.

Evento esportivo reforça apelo turístico dos EUA

Sediar uma Copa do Mundo costuma atrair visitantes de todas as partes do planeta, mas, no caso norte-americano, o impacto tende a ser ainda maior. Os Estados Unidos já figuram entre os destinos internacionais mais buscados por brasileiros, seja para lazer, compras ou parques temáticos. Com o Mundial, a expectativa é de um crescimento significativo nesse fluxo.

Expectativa do setor de viagens

Em entrevista ao Mercado & Eventos, Orlando David Theodoro, CEO da Tio Orlando Viagens, afirmou que a procura deve disparar durante o período da competição. Segundo ele, o futebol tem um papel decisivo nesse movimento. Para o executivo, quando o campeonato acontece em um país que já desperta desejo de viagem, o interesse do público brasileiro aumenta de forma natural.

Jogos e turismo no mesmo roteiro

Além de acompanhar as partidas, muitos turistas devem aproveitar a viagem para explorar outros atrativos. Cidades como Miami e Nova York, que receberão jogos, já são tradicionais entre os brasileiros. A tendência é que parte desse público inclua Orlando no roteiro, combinando partidas, parques temáticos e compras, em uma experiência que une esporte e lazer.

Aumento nas buscas por destinos americanos

Dados do site Booking indicam esse aquecimento. Durante o período próximo à Copa, as pesquisas feitas por brasileiros para destinos nos Estados Unidos cresceram 238% em comparação com o mesmo intervalo do ano anterior. Outro levantamento da plataforma aponta que 27% dos brasileiros pretendem viajar motivados por eventos esportivos.

Primeiros compromissos da Seleção Brasileira

A estreia do Brasil na Copa do Mundo de 2026 já desperta atenção dos torcedores. Os primeiros jogos estão previstos para:

13 de junho, às 19h – Brasil x Marrocos

19 de junho, às 22h – Brasil x Haiti

24 de junho, às 19h – Brasil x Escócia

Com futebol, turismo e expectativa elevada, 2026 promete ser um ano histórico para brasileiros nos Estados Unidos.