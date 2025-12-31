Neste mês, um incidente envolvendo a queda da estátua da Havan em Guaíba, na Região Metropolitana de Porto Alegre, chamou a atenção. A estrutura, que é uma réplica da famosa Estátua da Liberdade, com 24 metros de altura, foi derrubada por fortes rajadas de vento que atingiram a cidade.

Condições climáticas extremas na região

Naquele momento, a Defesa Civil havia emitido um alerta vermelho para tempestades, com rajadas de vento que poderiam alcançar até 90 km/h, o que agravou a situação. O clima severo foi responsável por causar a queda da imponente estátua, que atrai diversos visitantes à unidade da loja.

Sem vítimas no incidente

Felizmente, o incidente não resultou em feridos. De acordo com a Havan, o estacionamento da loja estava quase vazio no momento da queda, evitando que pessoas estivessem nas proximidades da estrutura. Mesmo assim, a empresa agiu rapidamente, isolando a área e adotando todas as medidas de segurança necessárias.

Ação imediata para retirada da estátua

Em nota oficial, a Havan informou que, assim que o incidente ocorreu, a área foi cercada e os protocolos de segurança foram seguidos rigorosamente. A empresa também anunciou que uma equipe de obras já está se preparando para retirar a estrutura caída, dando início aos trabalhos nas próximas horas.

Apesar do susto, o episódio evidenciou a importância de seguir orientações da Defesa Civil e garantir a segurança em situações de clima adverso.