Nesta terça-feira (6), Howie Long completa 66 anos em um momento que simboliza mais do que a passagem do tempo. O ex-defensive end do Oakland Raiders, que também construiu carreira como ator e comentarista esportivo, chega à nova idade com uma trajetória marcada por sucesso dentro e fora dos campos. A soma desse percurso resultou em um patrimônio estimado em cerca de US$ 17 milhões, o equivalente a aproximadamente R$ 92 milhões.

Da NFL para a televisão

Após pendurar as chuteiras, Howie Long encontrou na televisão um novo espaço de destaque. Longe de viver apenas das lembranças da NFL, ele se consolidou como um dos principais analistas do futebol americano nos Estados Unidos. Integrante fixo do programa Fox NFL Sunday, o ex-jogador se tornou um rosto familiar para milhões de telespectadores.

Além da presença semanal na TV, Long mantém contratos publicitários de longa duração com marcas conhecidas do grande público, como Chevrolet e Skechers. Somados, esses trabalhos garantem uma renda anual estimada em US$ 4 milhões, algo em torno de R$ 23 milhões.

Uma escolha por discrição

Apesar da fama, Howie Long optou por uma vida longe dos grandes centros urbanos. Ele e a esposa, Diane, decidiram deixar Los Angeles em busca de mais tranquilidade, motivados tanto por questões de segurança quanto pelo desejo de escapar do ritmo acelerado da cidade e dos frequentes tremores de terra.

Um refúgio no interior da Virgínia

O casal se estabeleceu em Charlottesville, na Virgínia, em uma região conhecida como Horse Country, marcada por vastas áreas verdes e propriedades rurais de alto padrão. A mansão onde vivem ocupa um terreno amplo, que varia, segundo relatos, entre 20 e 65 acres, oferecendo isolamento e contato direto com a natureza.

Com arquitetura que combina elementos rústicos e conforto contemporâneo, o local permite ao ex-atleta aproveitar atividades ao ar livre, como pesca, sem a presença constante de fotógrafos. Aos 66 anos, Howie Long celebra não apenas o aniversário, mas uma carreira bem administrada e uma vida equilibrada entre sucesso financeiro e tranquilidade.